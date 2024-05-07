Ricardo Quaresma Beşiktaş - Ankaragücü maçını izledi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Ankaragücü'nü ağırlayan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, ligde oynanan son Çaykur Rizespor maçının kadrosuna göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Öte yandan karşılaşmayı Beşiktaş'ın eski futbolcularından Ricardo Quaresma da izledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2024- 21:31