Beşiktaş - Rizespor maçı CANLI | Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş - Rizespor maçı CANLI | Beşiktaş - Rizespor maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Beşiktaş, Rizespor'u konuk edecek. Avrupa kupalarında yer almak adına oldukça önemli bu müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Kritik randevu öncesi 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2024- 18:59 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024- 19:05