Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Arthur Masuaku'dan kötü haber geldi.
Yıldız futbolcu sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."