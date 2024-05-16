Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen ve birçok teknik direktör değiştiren Beşiktaş, önümüzdeki yıl aynı hatayı yapmak istemiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran ve ardından takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden Beşiktaş yönetimi, yeni hocasını aramaya devam ediyor. Yerli-yabancı birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlıların gündeminde Stefano Pioli ismi yeniden ön plana çıktı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkanlığa adaylığını açıklamasının ardından Jose Mourinho ismini gündeme gelince, Başkan Hasan Arat da rotasını tecrübeli ve dünyaca tanınan isimlere çevirmek durumunda kaldı.

HÜSEYİN YÜCEL TAKİPTE

Fotomaç'ın haberine göre; Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında birkaç hafta önce menajeri Giuffrida ile görüşülen Stefano Pioli yeniden gündeme geldi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in, Maurizzio Sarri ile görüşmesi beklenirken, sezon sonunda Milan'dan ayrılacak olan Pioli'nin menajeri Giuffrida ile görüştüğü ifade edildi. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in, tecrübeli teknik adam için menajerinden ön bildi aldığı; Pioli'nin istediği maaş, tazminat ve transfer bütçesi gibi konularda detaylı bir rapor istediği belirtti.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş'ta yerli adaylar arasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın isimleri ilk iki sırada yer almaya devam ediyor. Yabancı teknik adam olarak birçok isimle görüşen siyah-beyazlıların, takımın başına getirmek istediği hocalar arasında Edin Terzic ismi yerini korurken; Milan'ı bu sezon İnter'in ardından ikinci sıraya taşıyan Stefano Pioli'nın adı yeniden telaffuz edilmeye başlandı. Yönetimin İtalyan hocayla önümüzdeki günlerde yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor.

NURİ ŞAHİN'E FEYENOORD TALİP

Adı Beşiktaş ile anılan Nuri Şahin'in Feyenoord'un da teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edildi. Hollanda gazetesi AD'de yer alan haberde, Slot'un kulüpten ayrılışının ardından Dortmund teknik ekibinde yer alan Şahin'in Rotterdam ekibinin başına geçebileceği belirtildi. Feyenoord'un teknik direktör konusunda temkinli davrandığı belirtilen haberde, B. Dortmund'un Şahin'in ayrılığına izin verip vermeyeceğinin de belirsiz olduğu kaydedildi.

LIJNDERS SALZBURG'TA

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Jürgen Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'in yeni takımı belli oldu. Avusturya ekibi Salzburg 42 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, genç çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Lijnders, Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti

MOURINHO'YU GECTİ

Pioli ile Mourinho'nun takımları, 2021'den bir yana 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Pioli'nin takımları kazandı. 2 maç berabere bitti. Portekizli teknik adam Pioli'ye hiç bir maçta üstünlük kuramadı.

İTALYA'DA 13 FARKLI TAKIMDA ROL ALDI

Bologna ve Chieva U-19 takımlarını çalıştırdıktan sonra sırasıyla Salernita, Modena, Parma, Grosseto, Piacenca, Sassuolo, Verona, Palermo, Bologna, Lazio, İnter ve Fiorentina'nın da başına geçen teknik direktör Stefano Pioli; 2019'dan bu yana Milan'ın teknik direktörünü yapıyor.