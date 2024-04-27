Trendyol Süper Lig'in 34. haftada dev derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAR TOPRAKTEPE'NİN AÇIKLAMALARI:

"BÜTÜN OYUNCULARIM İYİ MÜCADELE ETTİLER"

"Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü."

"ANKARAGÜCÜ MAÇI İÇİN IŞIK VERDİLER"

"Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum."

"SEMİH KANATTA RAHATIM DEDİ"

"Semih, kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arası Muleka ile yerlerini değiştirebileceğimi söyledim. O kanat bölgesinde rahat olduğunu belirtti"