Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Siyah-beyazlılar dev derbide rakibine 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ta 25. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını derbide 10 kişi bırakanAl Musrati, taraftarlardan özür diledi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, konuk olduğu rakibine 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş'ta maçın 25. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonucu direkt olarak kırmızı kart gören ve takımını 10 kişi bırakan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Al Musrati, Beşiktaş taraftarından özür diledi.

İŞTE MUSRATI'NİN O PAYLAŞIMI:

''Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.'