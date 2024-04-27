Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında dev derbide Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Dev randevu, ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında haftanın maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.

Dev derbi, ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Michy Batshuayi ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Beşiktaş'ın tek golü 82. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Derbide Beşiktaş'ta Al Musrati, 25. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonucu direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu galibiyetle puanını 89'a yükseltti. Beşiktaş ise 51 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe ise deplsmanda Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.