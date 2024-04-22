TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos yeni sezonda Türkiye'ye geliyor! Galatasaray mı? Beşiktaş mı?
İspanya La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen Sergio Ramos, haziran ayında kulübe veda edecek. 38 yaşındaki yıldızın yeni adresiyle ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız savunmacının kariyerinin son imzasını Türkiye için atacağı öğrenildi. Peki Ramos Galatasaray'a mı, yoksa Beşiktaş'a mı gidecek? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 22.04.2024- 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024- 11:21