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TRANSFER HABERİ: Sergio Ramos yeni sezonda Türkiye'ye geliyor! Galatasaray mı? Beşiktaş mı? İspanya La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen Sergio Ramos, haziran ayında kulübe veda edecek. 38 yaşındaki yıldızın yeni adresiyle ilgili ise bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız savunmacının kariyerinin son imzasını Türkiye için atacağı öğrenildi. Peki Ramos Galatasaray'a mı, yoksa Beşiktaş'a mı gidecek? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Beşiktaş haberleri (GS BJK spor haberi) Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2024- 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024- 11:21









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Kariyerini İspanya La Liga ekibi Sevilla'da sürdüren Sergio Ramos, sezon sonunda takıma veda edecek. Kulüp cephesi, yapılan görüşmeler sonucunda deneyimli oyuncuyu ikna etmeyi başaramadı ve Sergio Ramos ayrılık kararı aldı.

Tecrübeli futbolcu, uzun süredir Süper Lig devleri için bir rüya transfer durumundaydı. Ancak yapılan bir son dakika hamlesi, bu transferde flaş bir gelişmeyi de beraberinde getirdi.