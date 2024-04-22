Beşiktaş'ın, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.
Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, "MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl, MKE Ankaragücü ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler" ifadeleri kullanıldı.
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MKE Ankaragücü maçı kamp kadromuz. 🦅#AGvBJK ℹ MKE Ankaragücü mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Serkan Emrecan Terzi (İliopsoas gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy… pic.twitter.com/iWVMBrURri— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 22, 2024