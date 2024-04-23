Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın 60. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan bir Ankaragücü taraftarları Beşiktaş file bekçisi Mert Günok'a çakmak fırlattı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin 60. dakikasında, Beşiktaş kalesinin arkasında bulunan Ankaragücü taraftarları sahaya yabancı maddeler atarken, bir taraftarın fırlattığı çakmak Beşiktaş file bekçisi Mert Günok'un boynuna isabet etti.

İşte o anlar...