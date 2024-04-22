Beşiktaşlı yöneticiler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaki MKE Ankaragücü maçı öncesinde Futbol A Takımı ile bir araya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaşlı yöneticiler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde Futbol A Takımı ile bir araya geldi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, hazır bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez, yarın MKE Ankaragücü ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.

Futbolcuların yarın iyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceğine inandıklarını ifade eden yöneticiler, takıma MKE Ankaragücü karşısında başarılar diledi.