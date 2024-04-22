Ankaragücü - Beşiktaş maçı NE ZAMAN? Beşiktaş ZTK maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 23 Nisan Salı günü saat 20:30'da ATV'den canlı yayınlanacak.