Trendyol Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adam Fernando Santos'la yolları ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları başladı. Yeni sezona kadar takımı Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlılar için flaş gelişmeyi Portekiz basını duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor... Bu kez Portekiz basını sürpriz bir ismi gündeme getirdi. Record'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Vitoria Guimaraes'in Portekizli teknik direktörü Alvaro Pacheco, Beşiktaş'ın listesinde yer alıyor. Haberde, iki taraf ara- sında önümüzdeki günler- de resmi temasların başlayabileceği aktarıldı. Ekim 2023'te göreve gelen 52 yaşındaki tek- nik adamın çalıştırdığı Vitoria Gu- imaraes, Portekiz Ligi'nde 57 puanla 5. sırada yer alıyor.