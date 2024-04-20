Neredeyse Beşiktaş'a yapılan tüm faüllerde tribünleri bile çileden çıkardı. Neyse ki Beşiktaş diğer maçlarına nazaran daha etkili futbol ortaya koyarken Muçi'de klasını ortaya koyarak dakika 18'de harika bir gol attı. Hakemin de gayretiyle Ankaragücü bazı pozisyonlar bulmasına rağmen Beşiktaş ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda da güzel oyun ortaya koyan Beşiktaş'ın buz gibi penaltısını kötü niyetli hakem tarafından verilmese de Rashica'nın ortasını güzel bir kafa ile gole çeviren Muleka 2. golü attı ve en güzel cevabı vermiş oldu.