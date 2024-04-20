Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! "Neler yaptı gördünüz"
Feyyaz Uçar'dan flaş teknik direktör açıklaması!
TOK TUTUCU 6 BESİN 🥑🥚
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Feyyaz Uçar'dan flaş teknik direktör açıklaması! Feyyaz Uçar'dan flaş teknik direktör açıklaması! 00:46
Feyyaz Uçar'dan flaş teknik direktör açıklaması! Feyyaz Uçar'dan flaş teknik direktör açıklaması! 00:46
Ersin: Taraftarımız bizden galibiyet bekliyordu Ersin: Taraftarımız bizden galibiyet bekliyordu 00:07
Kartal'a Portekizli hoca! Kartal'a Portekizli hoca! 23:54
G.Saray'da imzalar peş peşe! Sıradaki isim... G.Saray'da imzalar peş peşe! Sıradaki isim... 23:25
F.Bahçe'de Kartal hedef tahtasında! F.Bahçe'de Kartal hedef tahtasında! 23:19
Daha Eski
Trabzonspor'dan bedava transfer! Trabzonspor'dan bedava transfer! 23:11
Tek yol 3 puan! İşte Avcı'nın ilk 11'i Tek yol 3 puan! İşte Avcı'nın ilk 11'i 23:08
G.Saray'a transferde kötü haber! Devler devreye girdi G.Saray'a transferde kötü haber! Devler devreye girdi 23:06
Ersin: Taraftarımız bizden galibiyet bekliyordu Ersin: Taraftarımız bizden galibiyet bekliyordu 23:04
"Futbolcularımız karakter koydu" "Futbolcularımız karakter koydu" 22:53
Beşiktaş kötü gidişata dur dedi! Beşiktaş kötü gidişata dur dedi! 22:53
SON DAKİKA