Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de evinde ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bu mücadele ardından siyah-beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Bu mücadele ardından siyah-beyazlı ekipte Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

İŞTE TOPRAKTEPE'NİN SÖZLERİ:

Bu galibiyete bütün camiamızın ihtiyacı vardı. Futbolcularımız bugün karakter koydu. Galibiyeti aldığımız için sevinçliyiz.

Futbolcuların iyi futbolcular olduğunu onlara hissettirmeye çalıştım. Onlar da Beşiktaş formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadeleydi bugün.

Türkiye Kupası daha zor olacak, bunun için hazırlanacağız. Hedefimiz Türkiye Kupası, inşallah o maça kadar iyi bir şekilde hazırlanacağız.