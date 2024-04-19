Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşyıa geldi. Rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar ligde 5 maç sonra kazandı.

Takımının ikinci golünü kaydeden Muleka, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MULEKA'NIN AÇIKLAMALARI:

"ALDIĞIMIZ GALİBİYET ÖZGÜVENİMİZ İÇİN ÖNEMLİYDİ"

"Bu galibiyet bizim özgüvenimiz için çok önemliydi. Bu ayrıca taraftarımız için de çok önemliydi. Bu kadar olumsuz süreçte bize destek vermeye devam ettiler. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Üzerine koyarak devam edeceğiz."

"KUPA MAÇINA KONSANTRE OLACAĞIZ"

"Kupa maçına çok konsantre olacağız. Çok kolay bir maç olmayacak. Bu galibiyet özgüven anlamında önemliydi. İyi çalışıp, doğru bir mantalite ile kupa maçına hazırlanacağız."