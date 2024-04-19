Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup ederek ligde 5 maç aranın ardından galip geldi. Maçta 1 gole imza atan Ernest Muçi maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE MUCI'NİN AÇIKLAMALARI:

"STANDARDI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

"Bugün oynadığım pozisyonda, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Boşluklardan faydalanmaya çalıştım. Ama takım olarak iyi oynadık. Bu standardı korumalıyız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmeliyiz"

"BEŞİKTAŞ TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Taraftar ilk günden beri bana çok büyük destek gösteriyor. Onlara teşekkür ederim. Daha fazlasını verebilmek için çalışıyoruz. Kalan maçlarda onları ve kendimizi mutlu etmek için tüm maçları kazanmaya çalışacağız."