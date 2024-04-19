Trendyol Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini Ernest Muçi ve Muleka'nın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSİN'İN AÇIKLAMALARI:

"SANTOS HOCAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Öncelikle Santos hocaya teşekkür ederim. Geldi ve bizimle ilgilendi. Elinden geleni yaptı bu takımı yukarıya çıkarabilmek için. Serdar hoca altyapımızdan yetişen, kulübün DNA'sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyalog halinde olan hocaydı. Santos hoca bıraktıktan sonra da Serdar hoca bizlere ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bizlerde sahaya çıkıp oynadık.

"TARAFTARIMIZ BİZDEN GALİBİYET BEKLİYORDU"

"Moral ve motivasyonumuzu yukarıya çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız beş maçlık serüvende bizlerden galibiyet bekliyordu. Bizlerde zaten Serdar hoca ile birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarımızla birlikte galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz."