TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan şaşırtan hamle! Bir Portekizli daha geliyor

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan şaşırtan hamle! Bir Portekizli daha geliyor

Beşiktaş'ta Portekizli hoca Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Birçok isimle temas halinde olduğu belirtilen siyah beyazlıların, şaşırtan bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Yönetimin, takımın başına Fernando Santos'un vatandaşı olan o ismi getirmek istediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2024- 16:07