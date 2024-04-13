Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası siyah beyazlılarda Mert Günok açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarı iyi bir oyun vardı. Haftalardır yapamadığımız iyi oyununu ilk yarıda gösterdik ama ikinci yarı geri çekildik. Kötü bir pozisyonda golü yiyince biraz doğaçlamaya döndü. Bizim bunu yapmamamız lazım. Taraftarımız hala stadı dolduruyor ama biz sezon başından beri iyi gitmiyoruz. Elimizde bir kupa var. Herkes ona sarılmış durumda. Taraftarımızı üzmeye devam ediyoruz, üzgünüz."