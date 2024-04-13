Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlığı sonrası sahalara dönen Alex-Oxlade Chamberlain, yayıncı kuruluşa konuştu.

İngiliz futbolcu, "Sakatlık sonrası iyi hissediyorum, bu süreçte çok fazla çalıştım. Zamanla, süre aldıkça daha da iyi olmaya çalışacağım. Çok üzgünüz, içeride oynadığımız bir maçta iyi de başlamıştık. İkinci yarı işler bizim için negatife döndü. Bunu düzeltmemiz lazım. Saçma bir hatadan dolayı rakip fırsatı iyi değerlendirip golü buldu. Üzgünüz." dedi.