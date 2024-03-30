Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 30 Mart günü saat 13:00'te başladı. Mücadele Fenerbahçe Youtube ve Beşiktaş Youtube kanalında canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ YOUTUBE'DAN CANLI İZLE
FENERBAHÇE YOUTUBE'DAN CANLI İZLE
ASpor CANLI YAYIN