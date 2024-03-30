Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Lig müsabakasında kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Kadınlar Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nı konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı 30 Mart günü saat 13:00'te başladı. Mücadele Fenerbahçe Youtube ve Beşiktaş Youtube kanalında canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ YOUTUBE'DAN CANLI İZLE

FENERBAHÇE YOUTUBE'DAN CANLI İZLE