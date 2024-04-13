Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan siyah-beyazlılarda takım kaptanı Necip Uysal, mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Tecrübeli futbolcu, "Çok üzgünüz. Bu skorlar bize yakışmıyor. İlk yarı oynadığımız oyun gibi olmamız gerekiyor. İkinci yarı bize yakışmayan bir mücadele verdik. Bu sezon bizim için işler çok kötü gidiyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.