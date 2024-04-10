Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı!

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce düzenlenen bayramlaşma töreninde Futbol A Takımı bir araya geldi.

Futbolcular, teknik direktör Fernando Santos ile teknik ekibin bayramını tebrik etti.