Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni yapıldı!

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda bayramlaşma töreni yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmandan önce düzenlenen bayramlaşma töreninde Futbol A Takımı bir araya geldi.
Futbolcular, teknik direktör Fernando Santos ile teknik ekibin bayramını tebrik etti.
Futbol Takımımız, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. pic.twitter.com/3ocAZ7akJB— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 10, 2024