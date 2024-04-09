Kötü gidişatı Fernando Santos'la da durduramayan Beşiktaş, gelecek sezon yeni bir isimle devam etmeyi planlıyor. Portekizli çalıştırıcı ile bu sezonu tamamlayacak olan siyah-beyazlı ekibin ilk adayı belli oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş yönetimi son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve taraftarların oynattığı oyun dolayısıyla büyük tepki gösterdiği Fernando Santos ile yeni sezonda devam etmesi beklenmiyor. Takvim'de yer alan habere göre, yönetimin göreve getirmek istediği hoca adayının şu anda Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic olduğu öğrenildi. Arat'ın yakın çevresine,"Şu anda görevde olduğu için Terzic ile temas kurulmasını doğru bulmuyorum. Sezon bitince oturur konuşuruz" dediği öğrenildi.

SANTOS'LA AYRILIK SEZON SONU

Arat'ın, "Yeni sezonda takımın başında onu görmeyi hayal ediyorum" difadelerini kullandığı belirtildi. Beşiktaş'ın sezonu Santos ile tamamlayıp sezon sonu Terzic için hamle yapmayı planladığı ifade ediliyor. Bu sezon Dortmund'un başında 39 maça çıkan 41 yaşındaki Alman çalıştırıcı 21 galibiyet , 11 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Terzic maç başına da 1.90 puan ortalaması yakaladı.