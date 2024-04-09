Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Cenevre’de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Uluslararası spor camiasından dostlukları bulunan Hasan Arat ve Aleksander Ceferin, UEFA Merkezindeki ziyarette Avrupa ve Türk futbolu üzerine sohbet etti. Buluşmada, başkan Hasan Arat, Ceferin'e Beşiktaş'ın gelecek planları üzerine bilgiler verdi, görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette; Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul ile UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı da yer aldı.

Başkan Hasan Arat, buluşmanın sonunda Aleksander Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.