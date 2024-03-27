Süper Lig'de verilen milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Son hazırlık maçına çıkacak olan siyah-beyazlılar, Buducnost karşısında aldığı farklı galibiyetle moral buldu. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2. hazırlık maçına çıkacak. Buducnost ile olan mücadelesinde farklı galibiyet elde ederek gücünü yeniden gösteren siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçında da benzer skoru hedefliyor. Peki Beşiktaş - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.