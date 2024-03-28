Beşiktaş lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Beşiktaş, milli arada hazırlıklarını sürdürüyor. İlk hazırlık karşılaşmasında Karadağ ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup eden Kartal, bu kez de Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma Beşiktaş YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor.