Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Kemen, Berkay, Davidson, Serdar, Piatek.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Semih, Aboubakar.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.
DEPLASMANDA YENİLGİSİ GALİBİYETTEN FAZLA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 15 müsabakada 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.