Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş 31. hafta maçında Başakşehir'e konuk oluyor. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalıyor. Başakşehir - Beşiktaş mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Josef, Kemen, Berkay, Davidson, Serdar, Piatek.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Gedson, Muci, Rashica, Ghezzal, Semih, Aboubakar.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ GALİBİYETTEN FAZLA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 15 müsabakada 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.