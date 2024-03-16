Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası siyah beyazlılarda Ernest Muci açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bence öncelikle takım olarak daha iyi olmalıyız. Daha güçlenmemiz gerekiyor. Mental anlamda kafaları daha güçlü hale getirmeliyiz. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Sonrasında da bir sonraki maçı kazanmaya hedeflememiz gerekiyor"

SORU: "İLERİDE YETERİ KADAR BESLENEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUN?"

"Cevabı zor, buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Daha farklı yollar denemek gerekiyor belki gol atmak için. Geliştirmemiz gerekenler var. Önümüzde zamanımız var. Bunların üzerine çalışacağız"