Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Halkbank, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Perrin, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza, Doğukan Ulu, Micah Ma'a (Deniz İvgen, Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman)
Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 25-16, 25-21, 25-21Süre: 77 dakika (20, 27, 30)