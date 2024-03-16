Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlılarda Omar Colley açıklamalarda bulundu.

İŞTE COLLEY'İN SÖZLERİ:

Maça kötü başladık. Kötü başladıktan sonra bir gol yedik. Daha sonrasında penaltı oldu. Sonrasında geri dönmeye çalıştık. İkinci yarıda performansımızla ben hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarı özelinde kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum.

Derin ve geniş bir kadromuz var. Necip bugün cezalıydı, onun yerine Joe oynadı. İyi de oynadığını düşünüyorum. Maça kötü başladığımızı söylemiştim, bunu düşünmeliyiz. Bu detayları düzeltmemiz gerekiyor.