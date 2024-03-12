Beşiktaş, Santos yönetiminde yaşadığı mağlubiyetlerde 8 gol yedi. İlk yenilgisini Pendikspor'dan 4-0'la alan Santoslu Beşiktaş, daha sonra Sivasspor ve Galatasaray'a 1-0, Gaziantep FK'ye de 2-0 yenildi. Siyah-beyazlı ekip, Santos öncesi dönemde Adana Demirspor, Galatasaray, Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen rakiplerine gol atmayı başarmıştı. Pendikspor ve MKE Ankaragücü ile de bu dönemde sahadan gollü beraberliklerle (1-1) ayrılmıştı.