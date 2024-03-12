Siyah-beyazlı ekip, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı. Santos yönetimindeki Beşiktaş, ilk golü yediği maçlarda rakiplerine karşılık veremedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un kredisi tükeniyor.
Son dakika spor haberi... Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Fernando Santos'un kredisi tükeniyor. Tectübeli çalıştırıcı gösterdiği performans ile o isimleri mumla aratıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli teknik adamın göreve getirilişinden önce oynanan 19 lig müsabakasında 30 gol kaydetti, Santos yönetiminde ise 10 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.
Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı. Santos'un takımı 10 maçın 6'sında rakip fileleri havalandıramadı. Buna ek olarak Santos'lu Beşiktaş ilk golü yediği hiçbir maçı çeviremedi.