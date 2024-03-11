Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için şimdiden kollarını sıvayan ve transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ilk hedefini belirledi: Angelo Preciado...
Galatasaray'a karşı yıldızlaştı! Beşiktaş Angelo Preciado transferinde harekete geçti
Beklentilerin altında kalan Beşiktaş gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladı. Yaz transfer döneminde önemli takviyelere imza atmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Angelo Preciado için harekete geçti. Yönetim, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı 2 maçta da yıldızlaşan Sparta Prag'lı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre, sezon başında Genk'ten Sparta Prag'a gelen ve Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray maçlarında harika bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki oyuncu için ilk temas kuruldu. Siyah-Beyazlı kulübün Çekya ekibinden 26 yaşındaki sağ bek için bilgi talep ettiği ortaya çıktı.
Devre arasında Rosier'i kiralık olarak gönderen Beşiktaş, yerine ise Adana Demir'den ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı. Ancak ne Norveçli oyuncudan ne de Onur Bulut'tan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.