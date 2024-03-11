Devre arasında Rosier'i kiralık olarak gönderen Beşiktaş, yerine ise Adana Demir'den ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna katmıştı. Ancak ne Norveçli oyuncudan ne de Onur Bulut'tan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar, yeni sezonda bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.