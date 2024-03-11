TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Kuzeyli stoper! Olumlu rapor verildi

Gelecek sezonun yapılanması için kolları şimdiden sıvayan Beşiktaş'ta çalışmalar hız kazandı. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapacak olan siyah-beyazlı ekip Norveçli oyuncuyu yakından takip ediyor. Genç oyuncu için olumlu rapor çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2024- 06:40