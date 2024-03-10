Beşiktaş Gaziantep FK maçına hazır!

Beşiktaş, Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Gaziantep Futbol Kulübü maçı için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girecek.