Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Bu dev derbi öncesinde siyah-beyazlı takımın taknik direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Müthiş bir atmosfer var. Çok iyi bir destek olacaktır taraftardan. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Bu maç için oyuncularıma motivasyon konuşması yapma ihtiyacı duymadım. Derbilerin başka bir atmosferi olur zaten. Oyuncularım da bunun farkında!

Salih'in sakatlığı var, birkaç gün önce öğrendik. Svensson'un ateşi vardı, oynayacak durumda değildi."