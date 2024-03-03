Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu, şüphesiz genç santrfor Semih Kılıçsoy olacak. İlk 11'de oynamaya başladıktan sonra adeta fırtına gibi esen Semih, son 10 maçta 9 gol atıp, bir de asist yaptı. Futbol stiliyle Arjantinli eski futbolcu Kun Agüero'ya benzetilen 18 yaşındaki genç santrforun, gol attığı 7 maçın 6'sı Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Rachica ve Cenk Tosun'la da iyi bir uyum yakalayan Semih, Fernando Santos'un bir numaralı kozu olacak.