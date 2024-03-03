Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu, şüphesiz genç santrfor Semih Kılıçsoy olacak. İlk 11'de oynamaya başladıktan sonra adeta fırtına gibi esen Semih, son 10 maçta 9 gol atıp, bir de asist yaptı. Futbol stiliyle Arjantinli eski futbolcu Kun Agüero'ya benzetilen 18 yaşındaki genç santrforun, gol attığı 7 maçın 6'sı Beşiktaş'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Rachica ve Cenk Tosun'la da iyi bir uyum yakalayan Semih, Fernando Santos'un bir numaralı kozu olacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Fernando Santos planını yaptı! Galatasaray'ı böyle devirecek
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bu mücadeleyi kazanıp yükselişini sürdürmek isteyen siyah-beyazlı ekipte Fernando Santos planını yaptı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
ERNEST'E DESTEK
Portekizli teknik adamın derbideki bir diğer kozu da yeni transfer Ernest Muçi. Muçi'nin büyük yeteneği olan şut özelliğinden faydalanmak isteyen Santos, Galatasaray'ın genç futbolcuya alacağı önleme karşılık orta sahasından Muçi'ye destek verilmesini istedi. Fiziksel olarak güçlenmek için özel antrenörlerle çalışan Muçi, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maçta 1 gol üretti. 22 yaşındaki futbolcu, derbide gol atmak ve asist yapmayı hedefliyor.
SİZ SABREDİN BİZ BİTİRELİM
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, önceki gün Ümraniye Tesisleri'nde gelerek takıma moral veren siyah-beyazlı taraftarlardan derbi maçında 'tam destek' istedi. Portekizli çalıştırıcı, futbol takımına tatlı ikram eden yaklaşık 250 kadar Beşiktaş taraftarıyla yaptığı kısa görüşmede, "Sizin desteğinizin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz.