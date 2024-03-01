Fernando Santos'tan flaş orta saha kararı! İşte Beşiktaş'ın Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda zorlu derbi öncesi hazırlıklar sürüyor. Teknik Direktör Fernando Santos ise yavaş yavaş ilk 11'ini netleştirmeye başladı. Kartal'da cezalı Gedson Fernandes'in yerine hangi ismin forma giyeceği merak konusuydu. Portekizli yıldızın yerine görev alabilecek futbolcular belli oldu. İşte siyah beyazlıların muhtemel 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2024- 14:37