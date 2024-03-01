BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ernest Muci'nin tek odağı derbi! Özel olarak hazırlanıyor
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu derbiyi kazanmak isteyen siyah-beyazlı oyuncular hazırlıklarını sürdürüken Ernest Muci ise özel olarak antrenmanlar yapıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılara turu getiren golleri Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti. Kartal'da bu karşılaşmanın ardından gözler lige çevrildi.
Trendyol Süper Lig'de 3.'lük yarışı veren Beşiktaş, 28. hafta karşılaşmasında şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ı konuk edecek. 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Mutlak galibiyet hedefleyen siyah-beyazlılarda Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un Galatasaray derbisindeki en büyük silahı Arnavut 10 numara Ernest Muci olacak.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan Muci, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tümosan Konyaspor maçında performansıyla alkış aldı.
Arnavut basınında yer alan haberlerde, Muci'nin adaptasyon sürecinin iyi gittiği ve Kartal'a uyum sağlamaya başladığı belirtildi.
Takvim'in haberine göre Teknik direktör Fernando Santos ile birebir görüşme yapan yıldız oyuncu, Galatasaray ile oynayacakları derbiye ise özel bir hazırlık yapacak.
Fiziksel olarak güçlenmek için özel antrenörlerle çalışan Muci, Süper Lig'de şu ana kadar 3 maçta 1 gol üretti. 22 yaşındaki futbolcu, derbide gol atmak ve asist yapmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlıların bonservisi için Legia Varşova'ya 10 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı ve 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Arnavut 10 numaranın güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.