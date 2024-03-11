Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesi siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Fernando Santos önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN SÖZLERİ:

Bugün önemli bir gün. Herkesin Ramazan ayını kutluyorum. İyi oynamak istiyoruz. Rakip özelinde oyuncularımızla konuştuk, daha önce dörtlü de oynuyorlardı, bugün üçlü oynayacaklar. Kazanmak için buraya geldik.

İsteğimiz daha iyi hücum etmek tabii ki. Aynı zamanda savunmada da daha iyi olmak istiyoruz. İsteğimiz, oyunun iki yönünü de iyi şekilde oynamak.