Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 10 maçta 9 gol kaydeden ve takımının en golcü oyuncusu konumuna bulunan Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol kaydeden ve takımının en golcü oyuncusu konumuna bulunan Beşiktaş'ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Geride kalan 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet sonucu 46 puanla dördüncü basamakta yer alan siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılıların 26 puan gerisinde yer alıyor.

Şampiyonluktan oldukça uzaklaşan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren Kartal, derbi zaferiyle hem taraftarını mutlu etmek hem de ligde elde ettiği 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmenin peşinde.

SANTOS'UN KOZU SEMİH KILIÇSOY

Siyah-beyazlı takımın Portekizli çalıştırıcısı Fernando Santos'un, Galatasaray karşısındaki en büyük kozu genç futbolcu Semih Kılıçsoy olacak. Bu sezon ligde 14 müsabakada görev alan ve son 10 maçta ise 9 gol, 1 asist kaydeden Semih, pazar günü de ileri uçta sarı-kırmızılı ağları sarsmak için mücadele edecek.

Süper Lig'de takımının en skorer futbolcusu konumunda bulunan 18 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor filelerine 2 gol gönderirken, Hatayspor, Kasımpaşa, Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında da 1'er kez gol sevinci yaşadı.

SEMİH ATIYOR, BEŞİKTAŞ KAZANIYOR

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken, sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5'inde de ilk goller genç futbolcudan geldi.

Hatayspor, Karagümrük, Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbul maçlarının ilk gollerini atan Semih, siyah-beyazlıların 4-0 kazandığı Rizespor mücadelesinde takımının ikinci ve üçüncü gollerine adını yazdırmıştı.