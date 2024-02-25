Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.
İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.