Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İstanbulspor - Beşiktaş maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.