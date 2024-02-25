Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Semih Kılıçsoy bu mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE SEMİH'İN SÖZLERİ:

Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum.

Cenk Ağabey ile oynamak benim için ayrı bir şey zaten. Aramızda çok iyi bir bağ var. Benim için büyük bir ağabey. Beraber oynadığımız her anın tadını çıkarıyorum. Çok yardımcı oluyor bana.

Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım. İnşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz.