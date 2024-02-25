Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Ernest Muçi açıklamalarda bulundu ve "Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta Ernest Muçi, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bizim için çok önemli bir maçtı. Zor bir haftaya başlıyoruz. Deplasmanda yapmamız gerekeni, işimizi yaptık. Bugünkü gibi odaklanmamız, oynamamız lazım. Gol yemedik ve 2 gol attık. Bunlar iyi şeyler.

Gol atmayı çok fazla düşünmüyorum. Ben bir hücum oyuncusuyum, hücum katkısı ve gol katkısı vermem gerekiyor. Benden beklenen bu. Takıma yardımcı olmam daha önemli, savunmaya yardım etmem önemli. İyi oynadık, bu şekilde devam etmek istiyoruz.