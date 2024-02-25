Beşiktaş'ın golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadelenin 88. dakikasında siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2024- 20:52 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024- 21:00
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Siyah-beyazlılarda oyuna sonradan dahil olan Vincent Aboubakar, mücadelenin 88. dakikasında farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.
Gol öncesi Muçi'nin ofsaytta olması gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.