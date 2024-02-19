Trendyol Süper Lig'de 26. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş taraftarı önünde Tümosan Konyaspor'u konuk etti.. Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanında 2 puan bırakan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde Tümosan Konyaspor maçında rakibini 2 golle mağlup edip puanını 43'e yükseltti.

Maç sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

İŞTE SANTOS'UN AÇIKLAMALARI

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

"İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık. Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız.

"AGRESİF DEĞİLDİK"

"Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada."