SİNAN VARDAR – İKİ FARKLI BEŞİKTAŞ
Zemin fıstık gibi, hava tam bir maç havası, seyircimiz güzel ama bir sorun var. İlk yarı boyunca topla oynama yüzdemiz çok düşük. Top hep Konyasporlu oyuncuların ayağında kaldı. Basit ve tek top oynayarak ilk yarı boyunca oyunun hakimiyetini ellerinde tuttular. Net bir gol pozisyonu olmadı. Beşiktaş birkaç cılız atak dışında tehlikeli bir pozisyon görmedik. İkinci yarıya sanki bambaşka bir Beşiktaş çıktı sahaya. Tamamen hüviyet deği��tirdi. Daha ikinci yarının başında başlayan baskı da hemen meyvesini verdi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Rashica'nın arka direğe yaptığı ortasına Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih kafasının ucuyla dokundu ve golü buldu. Bu dakikadan sonra da rakibi baskı altında tutmaya devam etti Beşiktaş.