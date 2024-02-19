Trendyol Süper Lig'in 26. hafta müsabakasında Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan sonra Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Mıuci açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜCÜMÜZ"

Taraftar bizi iten güç. Bugün de bunu hissettirdiler. İkinci yarıda maçı kazandık, ikinci yarıda bunu çok fazla hissettik. Bu harika kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Her maçta aynı şekilde oynamak istiyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum"

"BEN HER YERDE OYNARIM"

Tek bir yerde oynamaktan ziyade faydalı olabileceğim her yerde, her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olduğum sürece hücum fırsatları yaratmak istiyorum. Önemli olan takıma katkı verebilmek"