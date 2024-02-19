Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlıların 2. golünü kaydeden Cenk Tosun, ligde 7 maç sonra golünü attı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Konyaspor müsabakasında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı. Cenk, ayrıca ligde 7 maç aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Cenk, böylelikle 9 Ocak 2024 tarihinde Çaykur Rizespor müsabakasında attığı golün ardından 7 maçlık gol hasretini de bitirmiş oldu.

Ligde Gaziantep FK, Antalyaspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ağlarını 1'er kez sarsan tecrübeli futbolcu, Konyaspor karşısında bulduğu golle 5. kez gol sevinci yaşadı.